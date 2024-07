Styl Anny Dereszowskiej w ciąży

1 z 11

Jak aktorka ubiera się w czasie ciąży?

Annę Dereszowską kochają tłumy widów w całym kraju. Aktorka jest nie tylko utalentowana i piękna, ale także bardzo sympatyczna. Gwiazda wzbudziła tym większą sympatię wśród swoich fanów, gdy ogłosiła, że spodziewa się dziecka. Zobacz: Ciężarna Dereszowska nie zwalnia tempa. Nawet w błogosławionym stanie ciężko pracuje FOTO

Ponieważ aktorka w ciąży nadal pracuje i nadal bywa na salonach, postanowiliśmy przyjrzeć się jej stylowi. Oczekując na narodziny dziecka, gwiazda nie rezygnuje z modnych kreacji. Teraz są one jednak dostosowane do jej nowej figury. Aktorka wybiera zwykle długie, lejące suknie oraz płaszcze o kroju oversize które delikatnie maskują ciążowy brzuszek. Gwiazda jednak nie stara się ukrywać ciąży za wszelką cenę. Jej nowe kształty wyglądają w tych stylizacjach bardzo kobieco i subtelnie. Naszym zdaniem to jedna z najlepiej ubranych przyszłych mam na salonach!

Jak Wam się podoba?

