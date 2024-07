Nieco ponad miesiąc temu na świat przyszło drugie dziecko Joanny Liszowskiej - aktorka urodziła córeczkę. Gwiazda szybko wróciła do formy i już kilka tygodni po porodzie zachwyciła seksowną figurą. Przypomnijmy: Szczupła Liszowska miesiąc po porodzie!

Liszowska przyleciała tydzień temu do Polski wraz z mężem i dwójką swoich dzieci, aby wziąć udział w pierwszym odcinku półfinałowym "Got to Dance". Joanna bardzo dba o swoją prywatność, więc paparazzi nie udało się zrobić córce aktorki nawet jednego zdjęcia. Nie wiemy jak wygląda jej pociecha, ale jak udało się dowiedzieć AfterParty.pl, otrzymała imię Stella. Tak samo jak pierwsze dziecko księżniczki Wiktorii i księcia Daniela.

- Joasi tak bardzo spodobało się imię szwedzkiej księżniczki, która przyszła na świat rok temu, że nie wyobrażała sobie nadania swojej córce innego imienia. Stella w Szwecji to obecnie jedno z najpopularniejszych imion. - zdradza AfterParty.pl znajomy gwiazdy.

Dodajmy, że pierwsza córka Joanny ma na imię Emma. Jak wam się podoba imię wybrane przez Joannę Liszowską?

