Joanna Liszowska po ciąży na planie Got to Dance

Nieco ponad miesiąc temu Joanna Liszowska przywitała na świecie swoje drugie dziecko - gwiazda urodziła córeczkę. Poród odbył się w Szwecji i wszystko wskazywało na to, że nie zobaczymy jej prędko w Polsce. Przypomnijmy: Nie wracam do pracy do końca roku, ale...

Gwiazda zgodnie z obietnicą pojawiła się wczoraj podczas pierwszego odcinka na żywo tanecznego show "Got to Dance", gdzie od kilku sezonów jest jurorką. Liszowska zaprezentowała się w mocno opinającej skórzanej sukience, która podkreślała jej seksowną figurę. Czerwona szminka i charakterystyczna burza blond loków sprawiły, że Joanna wyglądała jak rasowa seksbomba! Ciężko uwierzyć, że aktorka zaledwie kilka tygodni temu urodziła.

Zobaczcie seksowną Liszowską podczas programu "Got to Dance":