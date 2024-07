Stefano Terrazzino osiągnął ogromny sukces biorąc udział w kilku edycjach "Tańca z gwiazdami". Aż z czterema partnerkami zdobył Kryształową Kulę, z czego jest bardzo dumny. W ostatniej edycji do zwycięstwa poprowadził Agnieszkę Sienkiewicz, a po ogłoszeniu wyników radości nie było końca. Zobacz: Sienkiewicz i Stefano w ekstazie. Radości po wygranej "TzG" nie było końca

Jak się okazuje talent tancerza jest doceniany nie tylko w Polsce i we Włoszech, skąd pochodzi. Chociaż Stefano przyznał, że najprawdopodobniej nie pojawi się już w kolejnej polsatowskiej edycji programu to nie ukrywa, że to dla niego ciężka decyzja. W najnowszym numerze "Party" Terrazzino zdradził jednak, że otrzymał propozycję zatańczenia w niemieckiej edycji show. Myśli nad jej przyjęciem:

Niewykluczone, że wiosną nie pojawię się na parkiecie. Nie ukrywam, że chciałbym trochę odpocząć i sprawdzić się na nowym polu. Niedawno zaproponowano mi udział w niemieckiej wersji "Tańca z gwiazdami". Nie ma co ukrywać, że to bardzo atrakcyjna i kusząca propozycja, ale nie podjąłem jeszcze ostatecznej decyzji.

Być może tancerz chce podbić teraz niemiecki rynek?

