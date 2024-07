Justyna Steczkowska już od jakiegoś czasu znajmuje się fotografią, która jest wielką pasją piosenkarki. Talent gwiazdy docenili producenci programu "W obiektywie Justyny Steczkowkiej", gdzie mogliśmy przyglądać się jak Steczkowska radzi sobie z robieniem zdjęć. Okazuje się, że przed artystką stoi nowe wyzwanie. Tym razem piosenkarka zdecydowała się fotografować pary, które chcą powiedzieć sobie TAK.

Na oficjalnej stronie Justyny Steczkowskiej pojawiła się informacja o nowym programie, w którym gwiazda zaprasza wszystkich narzeczonych, którzy chcieliby, aby piosenkarka zrobiła im zdjęcia podczas ceremonii.

- Kochani poszukujemy do najnowszego programu w Polsat Cafe zakochanych ludzi, którzy postanowili powiedzieć sobie sakramentalne TAK!!! Razem z moją ekipą będziemy świadkami na Waszym ślubie kościelnym. Jedna z najlepszych charakteryzatorek w Polsce zrobi pannie młodej fantastyczny makijaż , Jarek Szado(stylista) doradzi rodzinie co na siebie włożyć, Studio GD Danusi Gonery wyczaruje najlepszą z możliwych fryzur, a ja zrobię najpiękniejsze zdjęcia z tego jedynego i niepowtarzalnego dnia w Waszym życiu. Co Wy na to zakochani??? :) - napisała Justyna Steczkowska.

Już wkrótce będziemy więc mogli znowu oglądać Steczkowską, która spełnia się w roli fotografa.

