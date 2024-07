Na wtorkowej premierze Kalendarza Dżentelmeni 2016 pojawiło się wiele gwiazd. Wśród nich nie mogło zabraknąć Justyny Steczkowskiej, która jak zwykle olśniła swoją stylizacją. Diwa pojawiła się na czerwonym dywanie w towarzystwie męża, Macieja Myszkowskiego. Para wyglądała zjawiskowo. Uwagę przykuwał czarno-czerwony look Justyny. Artystka miała na sobie czarną sukienkę i czerwony płaszcz marki Potis and Verso, buty Loriblu oraz biżuterię firmy Apart.

Naszym zdaniem gwiazda jak zwykle wyglądała zjawiskowo!

Justyna Steczkowska z mężem na premierze Kalendarza Dżentelmeni 2016

Diwa jak zwykle olśniła stylizacją

Justyna Steczkowska w czarnej sukni