Konkurs Eurowizji zbliża się wielkimi krokami, nasi reprezentanci Donatan i Cleo wystąpią ze swoim wielkim hitem "My Słowianie" w nieco zmienionej wersji, dostosowanej do potrzeb konkursu. Korzystając z popularności zdecydowali się pójść za ciosem i nagrać jeszcze jeden wspólny utwór "Cicha woda" w którym wystąpiła seksowna modelka. Wróży jej się sukces porównywalny do tego, który osiągnęła dziewczyna z poprzednich teledysków - Luxuria Astaroth. Przypomnijmy: Tak wygląda następczyni Luxurii. Seksowna?

Reklama

Teledysk do nowego singla Donatana w ciągu kilkunastu godzin mógł pochwalić się liczonymi w milionach, odsłonami na Youtube. Pojawiły się głosy, że taki wynik jest efektem oszustwa i kupowania wyświetleń. Sam zainteresowany nie czekał długo z odpowiedzią i zapowiedział, że wkrótce udowodni, że sukces nowego klipu zawdzięcza tylko i wyłącznie fanom, którzy tak chętnie go oglądali. Zgodnie z tymi zapowiedziami, w sieci zostały zamieszczone statystyki potwierdzające, że w grę nie wchodziło oszustwo.



W okresie od 23 do 26 kwietnia teledysk zanotował 2 883 839 wyświetlenia. Na poniższym wykresie widać z jakich państw pochodzą wyświetlenia, kolorami oznaczono państwa z których wyświetleń jest najwięcej.



Zobacz także

Na kolejnym screenie widać, że najwięcej wejść wygenerowano z Polski - aż 95%. W przypadku kupionych wyświetleń, górują kraje egzotyczne, w których nie słucha się raczej polskiej muzyki.



Najważniejszy jest trzeci slajd pokazujący naturalny wzrost utrzymania klipu. Początek teledysku to intro, które przez wielu użytkowników zostało przewinięte - jest to widać na wykresie, gdzie od ok. 1:10 (już po wstępie) wzrasta utrzymanie uwagi odbiorców. Przy kupionych wyświetleniach wykres wygląda inaczej: największe utrzymanie uwagi jest na samym początku teledysku, po którym gwałtownie spada.

Ciężko powiedzieć czy takie statystyki zamkną usta krytykom Donatana, ale dobrze, że producent zdecydował się na taki krok. Zła opinia przed samą Eurowizją nie jest nam potrzebna.

Zobacz: Europa ocenia szanse Polski na wygranie Eurowizji

Reklama

Seksowna blondynka z teledysku Donatana: