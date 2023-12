Związek Ani i Jakuba z 10. edycji "Rolnik szuka żony" był zaskoczeniem dla wiernych fanów show, bowiem rolniczka podczas ostatecznego wyboru nie miała zbyt dużego przekonania co do mężczyzny i była sceptycznie nastawiona na rozwój tej relacji. Po czasie jednak zaiskrzyło, co oboje udowodnili w finale show. Jak ich relacja wygląda teraz, kilka tygodni po realizacji ostatniego odcinka? Zobaczcie!

Ania i Jakub z "Rolnik szuka żony" nadal są parą?

Za nami finał 10. edycji "Rolnik szuka żony". Tylko dwójce rolników udało się znaleźć miłość - są to Waldemar i Dorota oraz właśnie Ania i Jakub! Anna jeszcze jakiś czas temu nie wierzyła, że jej związek z Kubą może przetrwać. Nie pomagała jego nieco skomplikowana przeszłość związana z byłą narzeczoną. Rolniczka jednak dała szasnę mężczyźnie i dziś może mówić wprost, że jest szczęśliwa! Jak ich relacje wyglądają obecnie? Finał programu był kręcony kilka tygodni temu, a jak wiadomo, w takim czasie wiele może się zmienić. Jednak nie u Kuby i Ani! W trakcie emisji ostatniego odcinka "Rolnika" para wybrała się na świąteczny koncert z udziałem m.in. Andrzeja Piasecznego oraz Justyny Steczkowskiej. Udało im się nawet zrobić pamiątkową fotkę z wokalistą!

Ale to nie wszystko. Jakub pokazał również zdjęcie z "randki" z Anią. Jak widać, nawet w sieci fast foodów może być romantycznie:

Romantyczna kolacja pod ten finał napisał na InstaStories Jakub

Trzymaliście za nich kciuki?

