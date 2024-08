Agnieszka Woźniak-Starak przyzwyczaiła nas do tego, że gdziekolwiek się nie pojawi, wygląda olśniewająco. Tym razem stołeczni paparazzi "przyłapali" dziennikarkę podczas codziennych zakupów. 46-latka tego dnia wybrała prostą czarną kreację, a zresztą zobaczcie sami!

Reklama

Naturalna Agnieszka Woźniak-Starak przyłapana na mieście. Te zdjęcia mówią same za siebie

Agnieszka Woźniak-Starak od lat wzbudza zainteresowanie mediów. Dziennikarka swoją karierę rozpoczęła w Radiowej Jedynce, a później związana była z największymi stacjami telewizyjnymi, co zresztą dzieje się do tej pory. Agnieszka Woźniak-Starak prowadziła m.in. "Pytanie na śniadanie" w TVP2, a później przeszła do konkurencyjnej stacji, gdzie prowadziła m.in. "Dzień dobry TVN". Wiosną bieżącego roku Agnieszka Woźniak-Starak została współprowadzącą 15. edycji "Mam Talent".

Paparazzi często "spotykają" prezenterkę na mieście i ostatnim razem przyłapali Agnieszkę Woźniak-Starak, jak opuszczała salon kosmetyczny, tym razem 46-latka wybrała się w szybkie zakupy spożywcze.

Reklama

Zobacz także: Agnieszka Woźniak-Starak wybrała się na sesję. Przyłapali ją paparazzi. Wszyscy patrzą tylko na jej buty