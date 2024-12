Andziaks to jedna z najbardziej lubianych i najpopularniejszych youtuberek w Polsce. Nic więc dziwnego, że to właśnie ona została zwyciężczynią plebiscytu "Gwiazdy Party" w kategorii "Gwiazda sieci". Nagrodę dla Andziaks w imieniu redaktora naczelnego Party.pl, wręczył nasz reporter, Bartosz Seklecki. To właśnie wtedy mieliśmy okazję również porozmawiać z influencerką, która zdradziła nam swoje plany po gorącym okresie vlogmasowym. Jak się okazało, gwiazda internetu chce zrobić sobie przerwę od Youtube! Zdradziła nam powód i swoje plany.

Reklama

Andziaks planuje przerwę od Youtube

Andziaks w rozmowie z naszym reporterem przyznała wprost, że ostatnio tak dużo się u niej dzieje, że nie ma czasu na odpoczynek. Vlogmasy wymagają od niej ogromnego nakładu pracy, a oprócz tego Andziaks rusza też z nowym biznesem. Z tego też względu gwiazda internetu nie ukrywa, że w styczniu planuje zrobić sobie całkowitą przerwę od pracy, w tym również od vlogów.

Nie mogę się tego doczekać! Teraz jest bardzo intensywny czas, ale styczeń będzie takim miesiącem totalnie chyba wolnym od pracy. Chyba nawet ani jednego vloga nie wstawię - przyznała przed naszą kamerą Andziaks

Co jeszcze w rozmowie z naszym reporterem zdradziła Andziaks? Wszystkiego dowiecie się z naszego wideo, które możecie obejrzeć powyżej!

Reklama

Zobacz także: Andziaks i Luka w końcu to ogłosili. Sypią się gratulacje