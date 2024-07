Już jutro 30 czerwca o 21:00 historyczny mecz Polska - Portugalia na Stade Velodrome w Marsylii. Czy wygramy? Zobacz zestawienie, które mówi o formie obu drużyn na tych mistrzostwach.

Ćwierćfinałowe spotkanie Polski z Portugalią na Euro 2016 będzie 11. konfrontacją w historii obu krajów. My w składzie mamy takie gwiazdy jak Robert Lewandowski czy Kuba Błaszczykowski. Jednak na samym turnieju we Francji to Cristiano Ronaldo i koledzy częściej są przy piłce oraz więcej strzelają, podają, ale i są częściej łapani na spalonym. Z drugiej strony gwiazdor Realu Madryt nigdy w karierze nie wychodził zwycięsko ze starcia z reprezentacją Polski. Poza tym jest samolubem na boisku...

Jakie jeszcze są za i przeciw, by wygrać ten mecz - obejrzyjcie wideo ze statystykami!

Przepowiednia jest taka, że wygramy 2:0!

My tylko czekamy, żeby Ronaldo tak się wkurzał gdy przegra :)

