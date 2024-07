Fundacja Staraków poszukuje do pracy za darmo! Na portalu ngo.pl pojawiło się ogłoszenie proponujące pracę w Fundacji Rodziny Staraków. Na czym ona ma polegać? Otóż fundacja ma nowy projekt Spectra Art Space, który organizuje wystawę Ryszarda Winiarskiego w ramach Biennale w Wenecji. Fundacja Jerzego Staraka, ojczyma Piotra Woźniaka-Staraka, poszukuje w tej chwili pracownika na stanowisko koordynatora tego właśnie wydarzenia. Jakie oczekiwania musi spełnić kandydat? Przede wszystkim musi wyrazić chęć, aby przez 8 miesięcy pracować we Włoszech. To jednak nie wszystko! Praca odbywałaby się sześć dni w tygodniu po 9 godzin, a za to wszystko osoba zatrudniona nie dostałaby złotówki, bo pracowałaby na zasadzie wolontariatu.

Fundacja Staraków szuka do pracy w ramach wolontariatu

Praca zaproponowana przez Jerzego Starak przekracza pełen etat, a wymagania wcale nie są najmniejsze. Co miałaby robić osoba zatrudniona na tym stanowisku? Przede wszystkim chodzi o koordynowanie działań zespołu, prace marketingowe i współpracę w kuratorami. To bardzo duże przedsięwzięcie wymagające naprawdę wiele od pracownika. Pomimo to nie otrzyma on ani złotówki.

Fundacja zapewnia jednak zakwaterowanie, posiłek, bilety i ubezpieczenie, co i tak narzuca ustawa, aby koordynator nie musiał jeszcze dokładać do wyjazdu.

Oferta zaproponowana przez Jerzego Staraka wzbudza kontrowersje, a środowisko uważa, że to wykorzystywanie osób. Tak naprawdę osoba zatrudniona na tym stanowisku powinna wspierać pracowników, którzy pracują na stałe, a nie w całości przejmować ich obowiązki.

Czy też jesteście oburzeni propozycją fundacji Staraków?

