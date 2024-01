Anna Lewandowska opublikowała nowe zdjęcie, ale tym razem to nie ona jest na pierwszym planie, ale Robert Lewandowski z córkami. To dość zaskakujący widok na instagramowym koncie trenerki, ale okazuje się, że teraz miała ważny powód. Piłkarz właśnie wrócił do domu po tygodniu nieobecności.

Anna Lewandowska pokazała powrót męża do domu

Anna Lewandowska nie ukrywa, że w sezonie jej męża często nie ma w domu. Ona sama przyzwyczaiła się już do takiej sytuacji, ale wygląda na to, że Laura i Klara naprawdę bardzo tęsknią za swoim tatą. Trenerka właśnie pokazała relację z poranku, kiedy Robert Lewandowski wrócił do domu, a jego córki natychmiast rzuciły mu się na ręce.

Poranna niespodzianka. Po tygodniu... tatuś wrócił. - napisała Anna Lewandowska

Instagram @annalewandowska

Na nowym zdjęciu widać twarze Laury i Klary Lewandowskich, a co więcej starsza córka ma nową fryzurę. Klara Lewandowska ma grzywkę i wygląda w niej naprawdę uroczo. Co ciekawe, Anna Lewandowska w ostatnim czasie coraz chętniej pokazuje w mediach społecznościowych swoje dzieci i wiele wskazuje na to, że zasady dotyczące ochrony wizerunku jej dzieci w sieci nie są już tak restrykcje, jak na początku.

