O tym, że gwiazdy angażują się w akcje społeczne wiadomo od dawna. Jednak znane osoby coraz śmielej biorą udział w kampaniach, które dotyczą cały czas spraw dość mocno kontrowersyjnych w naszym kraju. Jednym z takich problemów jest homofobia.

Niedawno ukazał się w sieci najnowszy spot pt. "Homofob" przygotowany przez Kampanię Przeciw Homofobii i twórców akcji homofobiaszkodzi.pl. W filmiku utrzymanym w konwencji trailera filmowego wystąpili m.in.: Katarzyna Herman, Piotr Garlicki, Wojciech Zieliński.

- Wybraliśmy formę trailera do filmu sensacyjnego o człowieku żyjącym w zagrożeniu i napięciu, które doprowadza go do katastrofy. W odróżnieniu jednak od typowego kina akcji w naszym trailerze jedynym prześladowcą bohatera jest on sam, jego homofobiczna obsesja - czytamy w komentarzu twórców do filmiku.