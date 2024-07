1 z 12

Splash opanował w ostatnich dniach zagraniczne gwiazdy i to wersji hardcore - wylewają bowiem na siebie wodę z lodem, co powoduje często bezcenne wręcz reakcje. Akcja "Ice Bucket Challenge" ma jednak podłoże charytatywne i zachęca do wspierania fundacji ALS, która wspiera walkę ze stwardnieniem zanikowym bocznym. W ciągu kilku dni udało się zebrać ponad 16 milionów dolarów, co jest wynikiem kilkunastokrotnie wyższym od kwoty zgromadzonej przed całą akcją.

Wyzwanie przyjęli i zrealizowali już m.in. Justin Timberlake, Britney Spears, Jennifer Lopez czy Shakira i Gerard Pique. Zaskoczył wszystkich Charlie Sheen, który zmienił swoje zasady w taki sposób, że wszystkim zaparło dech w piersiach. Wybraliśmy dla was 10 najciekawszych wideo - zobaczcie je w galerii poniżej: