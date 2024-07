1 z 7

Od dwóch dni w Gdyni trwa 40. Festiwal Filmowy. W wielkiej imprezie kulturalnej jak co roku biorą udział największe gwiazdy polskiego kina. Wśród aktorów, który pojawili się do tej pory w Trójmieście znaleźli się m.in. Katarzyna Figura, Janusz Gajos, Janusz Chabior, Filip Bajon, Tomasz Kot i wiele innych.

Dziś do tego grona dołączyły kolejne gwiazdy: Katarzyna Herman, Sonia Bohosiewicz, Maja Ostaszewska i Anna Dymna.

Zobacz naszą fotorelację z Festiwalu Filmowego:

Zobacz również: Szulim ze Starakiem, Więckiewicz, Figura, Chyra: gwiazdy na Festiwalu Filmowym w Gdyni ZDJĘCIA