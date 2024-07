Najnowszy sezon poznańskiej projektantki Magdy Hasiak, to stonowany w barwach zestaw ponad dwudziestu modeli. Bezpieczne kolory, to coś co wyróżnia kolekcję, ale też pokazuję, iż Hasiak trafia w trendy. Wiosenno letnie barwy stanowią jedynie dodatek do projektów. W kolekcji trafimy na turkusowe spódnice czy cygaretki w niepowtarzalnym, cytrynowym kolorze.

W zestawach pojawiają się ekstrawaganckie sukienki, z charakterystycznym dla Hasiak, wycięciem na plecach. Nowy sezon to sety dzianinowych bluzek z rękawem ¾, szerokie spodnie czy żakiety pasujące do każdej okazji.

Choć kolekcja dalej hołduje i odwołuje się do luźnego, ulicznego stylu, w zestawach znajdziemy modele na wiele okazji. Bez problemu będziemy mogli znaleźć coś do pracy, na weekend czy na oficjalne wyjścia.

