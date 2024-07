Śluby w show-biznesie to zawsze nie lada gratka. Ceremonie ślubne i wesela gwiazd są zazwyczaj wielkimi wydarzeniami, które czasami stają się prawdziwym medialnym spektaklem. W 2013 odbyło się kilka głośnych ślubów, a w tym roku na ślubnym kobiercu stanie Izabela Janachowska i Krzysztof Jabłoński. Tancerka nie kryje podekscytowania i dzieli się swoim entuzjazmem z publicznością. Przypomnijmy: "Zaczęliśmy już z Krzysztofem wariować"

W jednym z wywiadów Janachowska zdradziła, że planuje mieć aż trzy ślubne kreacje, a wraz z ukochanym zastanawia się jeszcze nad miejscem zaślubin. Para nie mogła się bowiem zdecydować, czy uroczystość ma odbyć się w Polsce, czy może w jakimś egzotycznym zakątku świata. W rozmowie z AfterParty.pl Izabela rozwiała wszystkie wątpliwości i wyznała, że jej ślub z Jabłońskim odbędzie się w naszym kraju. Skąd taka decyzja? Para miała na uwadze swoją rodzinę, dla której dalekie podróże mogłyby nastręczyć zbyt wiele trudności. Tancerka przyznaje też, że ogrom pracy nad ślubem szczerze ją zaskoczył.



Przygotowania są w toku. To jest naprawdę ogromne przedsięwzięcie - zorganizowanie takiego wesela. Nigdy w życiu się nie spodziewałam, że to wymaga tyle wysiłku, pracy, czasu, przygotowań, niesamowite, ale może właśnie warto, bo to jest TEN dzień. Na razie to, co jest dla nas najważniejsze to to, że wybraliśmy już miejsce, gdzie to wesele się odbędzie. Ostatecznie postawiliśmy na nasz piękny kraj, na Polskę. Były też plany zagraniczne, ale ze względu na to, że jednak chcielibyśmy, żeby to była jak najbardziej rodzinna uroczystość, ze względu na wszystkie babcie, ciocie, które chcemy serdecznie gościć to postanowiliśmy, że zrobimy to tutaj, bo gdziekolwiek indziej byłoby im ciężej dotrzeć i ta podróż byłaby męcząca. Wybraliśmy bardzo piękne miejsce w Polsce i myślę, że wszystkim będzie się podobało, a co najważniejsze - nam się podoba - wyznała podekscytowana.