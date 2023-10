Koniec roku dostarcza Izabeli Janachowskiej wiele emocji. Gwiazda długo czekała, aż wreszcie będzie mogła przeprowadzić się do nowego domu. Zależało jej, by zamknąć ten etap jeszcze przed świętami. Ekspertka ślubna marzyła o tym, żeby usiąść z rodziną przy wigilijnym stole już w nowym otoczeniu. Na szczęście wszystko się udało! To zdjęcie potwierdza: misja zakończona sukcesem.

Izabela Janachowska pokazała świąteczne zdjęcie z nowego domu

Ostatnio Izabela Janachowska zdradziła nam swoje wielkie plany na święta. Jak się okazało, gwiazdę czekała niełatwa misja. Ekspertka ślubna dopiero co wprowadziła się do nowego domu i podjęła się organizacji świąt. Na jej Instagramie pojawiło się już bożonarodzeniowe zdjęcie z mężem, Krzysztofem Jabłońskim.

W grudniu Izabela Janachowska odliczała dni do przeprowadzki. Nic dziwnego, że z ulgą poinformowała właśnie, że udało jej się zorganizować święta w nowym domu. Jest wdzięczna, że mogła zaprosić gości na tegoroczne Boże Narodzenie.

Wesołych Świąt. To nasze pierwsze Święta w nowym domu. Jesteśmy przeszczęśliwi, że udało nam się zaprosić najbliższych i możemy wspólnie celebrować Boże Narodzenie — napisała gwiazda.

Ekspertka ślubna wskoczyła w czerwoną sukienkę, do której dobrała rogi renifera. Mąż Izabeli Janachowskiej postawił na ciemną marynarkę i białą koszulę. Widać, że syn małżeństwa był przejęty uroczystością w nowym domu.

Już nie tylko Izabela Janachowska pokazała, jak spędza święta. Anna i Robert Lewandowscy pochwalili się świąteczną sesją. Towarzyszą im Klara i Laura.

