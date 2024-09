Produkcja "Dzień Dobry TVN" przygotowała wielką niespodziankę dla swoich widzów. Na profilu śniadaniówki na Instagramie pojawiła się relacja z Izabelą Janachowską, która ogłosiła wspaniałe wieści. Okazuje się, że gwiazda, która już jakiś czas temu pożegnała się z TVN i przeszła do Polsatu, teraz znów pojawi się w programie TVN. Sprawdźcie, co powiedziała!

Izabela Janachowska przez wiele lat była związana z TVN jednak w 2021 roku media poinformowały, że gwiazda żegna się ze stacją i przechodzi do Polsatu. Izabela Janachowska prowadziła "Taniec z Gwiazdami", ale na początku br. ogłosiła, że żegna się z programem. Co ciekawe, ostatnio okazało się, że Izabela Janachowska została gwiazdą hitowego serialu Polsatu- chyba nikt się więc teraz nie spodziewał, że zobaczymy ją w konkurencyjnej stacji.

Izabela Janachowska podczas relacji na InstaStories udostępniła nagranie dla "Dzień Dobry TVN" i ogłosiła, że pojawi się w śniadaniówce.

Ku zaskoczeniu fanów Izabela Janachowska ogłosiła, że już w najbliższy piątek zobaczymy ją w "Dzień Dobry TVN". W programie ma opowiedzieć o swoich planach...

Dzień dobry moi drodzy, jeżeli macie ochotę dowiedzieć się, co tam u mnie ciekawego słychać, co nowego i nad jakimi projektami teraz pracuję to właśnie o tym jutro porozmawiam z Mateuszem Hładkim w Dzień Dobry TVN

wyznała gwiazda.