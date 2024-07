O ślubie Haliny Mlynkovej z producentem muzycznym, Leszkiem Wronką, mówi się już od dawna. Odkąd gwiazda oficjalnie ogłosiła, że jest z nim w szczęśliwym związku, prasa spekuluje, gdzie i kiedy odbędzie się ceremonia. Niektórzy uważają również, że czas na dziecko. Przypomnijmy: Mlynkova i Wronka zostaną rodzicami? Decyzję podjął za nich ktoś inny

Gwiazda jest bardzo szczęśliwą kobietą, nie tylko prywatnie, ale i zawodowo. Choć w wielu wywiadach rozpływała się nad Leszkiem, nie ma mowy o żadnym ślubie. Powód? Oboje nie mają nawet czasu, żeby zabrać się nawet na rozmowę na ten temat. Halina w "Show" wyznała:

Nie możemy się zabrać do rozmów na ten temat. Ciągle obgadujemy jakieś kwestie zawodowe i nie mamy już czasu. Za każdym razem, kiedy się spotykamy na dłużej, mówimy "Teraz to już trzeba coś postanowić, przynajmniej ustalić termin". W końcu pojedziemy do urzędu i z miejsca się pobierzemy - żartuje Mlynkova