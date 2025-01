Śledztwo ws. Kamilka z Częstochowy zostało umorzone. Jest reakcja Rzeczniczki Praw Dziecka: "Irracjonalne"

Prokuratura zajmująca się sprawą Kamilka z Częstochowy zdecydowała o umorzeniu śledztwa w stosunku do urzędników oraz pracowników instytucji pomocy społecznej, którzy mieli obowiązek monitorować sytuację rodzinną chłopca. Według ustaleń prokuratury brak było znamion przestępstwa, co doprowadziło do zakończenia dochodzenia w tej sprawie. Jest ostra reakcja rzeczniczki praw dziecka, Moniki Horny-Cieślak.