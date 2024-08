Roksana Węgiel i Kevin Mglej bez wątpienia mają napięty grafik podczas przygotowań do ślubu kościelnego, który ma się odbyć jeszcze w tym miesiącu. 19-latka mimo intensywnego czasu nie zaniedbuje jednak fanów i właśnie pochwaliła się w sieci nową fotografią. Jej ukochany nie mógł czekać i od razu pospieszył z komentarzem.

Kevin Mglej nie mógł się powstrzymać. Wymownie skomentował zdjęcie ukochanej

Roksana Węgiel polski show-biznes podbiła jak burza i obecnie jest jedną z topowych celebrytek, chętnie zapraszanych na "salony". W ostatnim czasie szczególne zainteresowanie budzi stan cywilny 19-latki, który w marcu bieżącego roku uległ zmianie. Fani dopatrzyli się wówczas, że w firmie zarejestrowanej na Roxie dokonano ważnej zmiany i pojawiło się nowe nazwisko artystki Węgiel-Mglej.

Jak już powszechnie wiadomo, Roksanę i Kevina czeka jeszcze uroczystość kościelna, która ma się odbyć już lada dzień. 19-latka i jej 8 lat starszy ukochany, mają się pobrać jeszcze w sierpniu. Jako pierwsi informowaliśmy o szczegółach kościelnego ślubu Roxie Węgiel i Kevina Mgleja. Uroczystość ma się odbyć na Podkarpaciu w rodzinnych stronach artystki, a na przyjęciu nie zabraknie topowych nazwisk. Mimo intensywnego czasu Roxi Węgiel znajduje czas dla fanów i za pomocą Instagrama podzieliła się z nimi nową fotografią. Mąż artystki nie mógł przejść obojętnie!

Instagram@roxie_wegiel

Roksana Węgiel podzieliła się z fanami nową fotką, na której pozuje w długich spodniach i krótkim topie. Nowy kadr od razu przypadł Mglejowi do gustu i pokusił się o wymowny komentarz.

O wow - napisał Kevin nie mogąc się powstrzymać.

Instagram@roxie_wegiel

Również fanom nowe zdjęcie bardzo się spodobało i nie szczędzili Roksanie miłych słów.

Ślicznie wyglądasz

Prześliczna jesteś!

Pięknie słonko wyglądasz - pisali zachwyceni fani.

Roksana Węgiel w ostatnim czasie przestała ukrywać fakt, że jest mężatką i coraz śmielej odzywa się w sieci do ukochanego, mówiąc do niego "mąż". My już nie możemy się doczekać, aż zakochani zdecydują się uchylić rąbka tajemnicy i pokażą pierwsze fotki ze ślubu!

