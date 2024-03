W sieci pojawiło się nagranie, na którym Friz nie ukrywa wzruszenia. Wszystko przez urodzinowy prezent, którego ten totalnie się nie spodziewał! Jesteście ciekawi, co podarowała mu ukochana Wersow i jego współpracownicy? Koniecznie poznajcie szczegóły!

Bez wątpienia życie Friza i Wersow nieustannie interesuje internautów. W końcu, pomimo młodego wieku, influencer i przedsiębiorca na swojej działalności internetowej dorobiło się milionów - nie tylko followersów, ale także pokaźnego dorobku finansowego. Ponadto jego fani uwielbiają śledzić jego życie prywatne, w którym także sporo się dzieje. To możemy śledzić w mediach społecznościowych. Ostatnio byliśmy świadkami radości w domu Wersow i Friza, a także ich egzotycznych wakacji w Dubaju. Teraz przyszła pora na kolejne chwile radości.

Okazuje się, że wyjazd na wakacje do słonecznego Dubaju odbył się z konkretnego powodu. To właśnie tam Wersow i Friz świętowali 28. urodziny influencera. Teraz okazało się, że to nie koniec celebrowania. Milioner właśnie otrzymał swój urodzinowy prezent. Tym okazał się... samochód elektryczny, Tesla, warta ponad 200 tysięcy złotych!

On się tak ucieszy! On się w ogóle nie spodziewa. Totalnie nic nie podejrzewa. Jeszcze ostatnio powiedział tak: Wydaje mi się, że to na pewno te gogle, bo one są mega drogie, to może się wszyscy złożyli i mi je kupili

wyznała Wersow.