Od dłuższego czasu Kasia Cichopek stara się raczej strzec swojego życia prywatnego i w mediach społecznościowych dzieli się głównie niewielkimi smaczkami. Tym razem postanowiła dać się fanom nieco lepiej poznać, a przy okazji... pojawił się temat ślubu! Wymownie zareagowała.

Reklama

Kasia Cichopek reaguje na temat ślubu

Obecnie Katarzyna Cichopek przeżywa naprawdę intensywny czas w swojej karierze. Jeszcze kilka lat temu wszyscy kojarzyli ją przede wszystkim z rolą Kingi w "M jak miłość", ale od niedawna aktorka szturmem podbija telewizję i to już nie tylko TVP. Zaczęło się od współprowadzenia "Pytania na śniadanie", natomiast od najbliższego weekendu będziemy oglądać ją na kanapie zupełnie nowej śniadaniówki - "Halo, tu Polsat".

Oprócz tego Kasia poprowadzi nowe show Polsatu - "Moja mama, twój tata". Choć przeszła do konkurencji, nie rezygnuje z pracy na planie kultowej "Emki", a gdyby tego było mało, zaczęła również prowadzić konto na TikToku. W najnowszym filmiku postanowiła dać się fanom lepiej poznać i zrobiła popularny obecnie "ranking dorosłości".

Aktorka musiała uszeregować od najmniej do najbardziej lubianych czynności, z którymi dorośli spotykają się na co dzień, jak chociażby sprzątanie, pracowanie czy gotowanie. W pewnym momencie pojawił się nawet temat ślubu! Widząc to Kasia od razu się zaśmiała i krótko, ale wymownie odparła:

Ślub! Haha... bardzo ważna sprawa

TikTok@katarzynacichopek

Finalnie postanowiła osadzić ślub na trzecim miejscu w rankingu, co oznacza, że mimo jednego niepowodzenia w małżeństwie, wciąż jest on dla niej ważny. Po tym, jak Kasia Cichopek związała się z Maćkiem Kurzajewskim, niejednokrotnie plotkowano o ślubie, a nawet wskazywano miejsce i datę ceremonii. Póki co jednak zakochani nie powiedzieli sobie "tak" . Ale czy mają to w planach? Czas pokaże.

Zobacz także

Filmik Kasi Cichopek znajdziecie TUTAJ.

Reklama

Zobacz także: Największe zaskoczenie na ramówce TVP. Nikt jej się tam nie spodziewał