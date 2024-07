5 z 8

Kolejnym ważnym wydarzeniem w polskim show-biznesie była niewątpliwie sprawa Macieja Zienia. Jeden z najbardziej znanych polskich projektantów ogłosił bankructwo swojej firmy, wyjechał do Brazylii i wziął ślub ze swoim partnerem. Lecz to nie wszystko! Największe emocje wzbudziły kwestie biznesowe projektanta. Spółka Zień oskarżyła projektanta o to, że wyjechał na urlop zabierając ze sobą bez zgody i wiedzy spółki część kolekcji oraz kilkadziesiąt tysięcy złotych w gotówce. Pozostawiając tym samym spółkę w dużym zadłużeniu. Sam Zień zdradził, że również czuje się pokrzywdzony, a od dłuższego czasu nie otrzymywał wynagrodzenia.