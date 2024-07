Charlie Sheen potwierdził doniesienia mediów, że jest nosicielem wirusa HIV. Aktor zgodził się na szczery wywiad w amerykańskiej śniadaniówce "Today". Wyznał też, od kiedy wie o chorobie oraz czy możliwe jest, że zakaził wirusem HIV wiele kobiet.

Kontrowersyjny aktor, znany m.in. z serialu "Dwóch i pół", zdecydował się na szczere wyznanie w programie na żywo. Charlie Sheen otwarcie przyznał się, że jest nosicielem wirusa:

Charlie Sheen powiedział, że wirusa HIV zdiagnozowano u niego cztery lata temu. Aktor trafił do lekarza, gdyż cierpiał na dokuczliwe migreny oraz bardzo się pocił. Podejrzewał u siebie raka mózgu, jednak wnikliwe badania lekarskie wykazały zarażenie wirusem HIV.

Wszystko zaczęło się od rozdzierających bólów głowy. Silne migreny powtarzały się, budziłem się zlany potem w kompletnie mokrym łóżku. 3-4 razy zostałem w nocy przewieziony na ostry dyżur do szpitala. Myślałam, że to guz mózgu, myślałem, że to koniec. Aż w końcu po serii badań, lekarze weszli do pokoju i bum! - wyznał Sheen.