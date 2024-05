Na zakończenie sezonu Kuba Wojewódzki postanowił zaprosić do siebie do programu jedną z najbardziej kontrowersyjnych osób wśród polskich influencerek. Fagata nigdy nie gryzła się w język. Seks afery i rozbieranie zdjęcia to tylko początek. Agata Fąk to jedna z najbardziej znanych influencerek, choć niewątpliwie ma również sporą liczbę hejterów. Czy słusznie? Oceńcie sami!

Wiele osób zastanawia się kim jest Fagata? Fagata to znana influencerka, freak fighterka i raperka. W 2020 roku zrobiło się o niej głośno, gdy została partnerką Stuarta Burtona, którego karierę legła w gruzach po słynnej aferze "Pandora Gate". Para nie jest już razem, a kariera celebrytki szybko rozkwitła, choć nie da się ukryć, że 24-latka ma również sporo hejterów. Młoda celebrytka zaczęła nie tylko walczyć w oktagonie, ale również zajęła się muzyką. Trzeba przyznać, że jej utwory są bardzo kontrowersyjne i nie brakuje w nich wulgaryzmów. Jej utwór "Wielka szkoda" ma prawie 9 milionów wyświetleń na YouTubie, natomiast utwór "Bandycka Jazda" ponad 7 milionów. Jednak komentarze internautów w większości nie są wcale przychylne.

Odważne zdjęcia na znanej aplikacji

Muzyka i walki w oktagonie to niejedyne źródło dochodu influencerki. W rozmowie z Żurnalistą Fagata przyznała, że zarobiła w miesiąc 200 tysięcy na OnlyFans, na którym sprzedaje się swoje odważne zdjęcia. Fąk przyznała, że jest w 0,03% najlepiej zarabiających osób na aplikacji i nie ukrywa, że jest z tego bardzo dumna.

Seks afera z Żabsonem

Celebrytka ma za sobą sex aferę z udziałem znanego raperem Żabsona. Influencerka twierdzi, że sypiała z nim, kiedy miał on dziewczynę. Muzyka zaprzeczył doniesioną i twierdził, że intymna relacja łączył ich, zanim poznał swoją partnerkę.

Dla mnie to była relacja czysto seksualna. Nawet pamiętam, jak on raz do mnie powiedział, czy moglibyśmy chociaż raz mieć romantyczny seks, a nie zawsze taki, że... Ewidentnie z jego strony było więcej uczuć, i nawet np. śniadanka mi robił. (...) Przyszłam do niego na urodziny, dałam mu ten prezent, zaczęliśmy się całować, już była akcja. I on nagle mówi stop: ''Muszę ci coś powiedzieć, bo to mi na sumieniu ciąży''. A ja myślałam, że on mi powie, że mnie kocha. No i wiesz, ja siedzę na nim w samym staniku i mówię: ''O co chodzi?''. A on do mnie mówi: ''No bo ja mam dziewczynę od jakiegoś czasu i chcę ją pokazać w Internecie. Ale możemy dalej się ru*hać''

— powiedziała Fagata u Żurnalisty.