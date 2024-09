Jak wynika z danych Nielsena, nowy program „Halo tu Polsat”, który zadebiutował w sierpniu 2024 roku, zanotował średnią oglądalność na poziomie 179 tys. widzów. To wynik niższy niż u konkurencji, ale pokazujący rosnący potencjał formatu, szczególnie w grupie komercyjnej 16-59 lat. Tymczasem liderem rankingu pozostaje „Dzień dobry TVN” z 358 tys. widzów, co czyni go najchętniej oglądanym programem śniadaniowym w Polsce. „Pytanie na śniadanie” TVP2 zajmuje drugie miejsce z widownią na poziomie 288 tys. Jak dalej potoczy się walka o widzów?

Reklama

Oglądalność programów śniadaniowych we wrześniu 2024

Nowe dane pokazują, że „Halo tu Polsat” zaczyna zyskiwać popularność, chociaż wciąż pozostaje za „Dzień dobry TVN” oraz „Pytaniem na śniadanie”. Oglądalność programów w tej grupie rywalizujących śniadaniówek pokazuje wyraźne różnice. Najwięcej widzów przyciąga „Dzień dobry TVN”, który od lat jest liderem porannych programów. TVN nadal utrzymuje znaczną przewagę nad konkurencją, jednak nowe formaty, takie jak propozycja Polsatu, mogą z czasem zacząć przełamywać tę dominację.

„Halo tu Polsat” to najnowszy program poranny, który zadebiutował pod koniec sierpnia 2024 roku. Choć ma najniższą oglądalność w porównaniu do „Dzień dobry TVN” i „Pytania na śniadanie”, to zdobywa coraz większą uwagę w grupie widzów komercyjnych. Polsat stawia na nowoczesną formułę, ale z konkurencją, która ma ugruntowaną pozycję, walka o widzów nie będzie łatwa.

Niekwestionowanym liderem wciąż jest „Dzień dobry TVN”. Program utrzymuje się na szczycie rankingu z oglądalnością na poziomie 358 tys. widzów. „Pytanie na śniadanie” TVP2 zajmuje drugą pozycję z wynikiem 288 tys. Mimo że „Halo tu Polsat” startuje z wynikiem 179 tys., widzowie z czasem mogą bardziej docenić nowość na rynku.

Reklama

Zobacz także: Dorota Wellman wyjawiła szczegóły dotyczące "Dzień dobry TVN". "Niestety musimy to powiedzieć"

Zobacz także