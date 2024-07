Skandal na koncercie Kayah! Jak napisała sama wokalistka, niektórzy fani podczas występu w Krynicy chcieli zwrotu pieniędzy za bilety, ponieważ myśleli, że gwiazda śpiewa z playbacku!

Bilety na trasę koncertową "Kamień" sprzedają się znakomicie. Wokalistka zawsze wypełnia całą salę, ale okazuje się, że nie wszyscy fani są zadowoleni z jej występów. Podczas koncertu w Krynicy niektórzy z nich chcieli zwrotu pieniędzy za bilety, ponieważ byli pewni, że artystka śpiewa z playbacku, o czym napisała sama wokalistka:

Podobno dla artysty to największy komplement. Fani piosenkarki również tak uważają i w komentarzach wspierają diwę:

Jak by nie bylo to niezly komplement!! to znaczy, ze wokal i muzyka byly PERFEKCYJNE!!