Weronika Sowa "Wersow" należy do jednych z bardziej znanych influencerek w Polsce. W ostatnim czasie Wersow postawiła na muzykę i wydała swoją pierwszą debiutancką płytę "Wersow Store". Już niedługo (w kwietniu) wyruszy w trasę koncertową "Wersow On Tour". Piosenkarka ma 27 lat i w życiu osobistym jest partnerką influencera Karola Wiśniewskiego "Friza", z którym doczekała się córki Mai.

Weronika Sowa "Wersow" dostała zaproszenie do "Tańca z Gwiazdami"

W obecnej edycji "Tańca z Gwiazdami" występują zarówno aktorzy, dziennikarze jak i influencerka, czyli Maffashion. Nic więc dziwnego, że propozycję do udziału w show dostała również Weronika Sowa "Wersow", o czym opowiedziała w jednym z ostatnich wywiadów. Wersow została zapytana o to, czy chciałaby zatańczyć w "Tańcu z Gwiazdami". Co się okazało, dostała zaproszenie do udziału w obecnej edycji show.

Dostałam propozycję, żeby wziąć udział, ale przez to, że jestem świeżo upieczoną mamą, więc ja nie widzę w ogóle możliwości, żeby to działo się teraz. To wiązałoby się z przeprowadzką do Warszawy lub z codziennymi dojazdami, to byłoby dla mnie niemożliwe - wyjawiła Warsow.

Wersow dodała, że na ten moment ma zupełnie inne priorytety, niż show. Zapewne są nimi koncerty i dziecko. Influencerka nie wyklucza udziało w show w którejś z następnych edycji.

Myślę, że to by było fajne doświadczenie, nie wykluczam, że to się nie wydarzy, aczkolwiek na razie nie planuję. (...) Wiem dobrze, że mam inne rzeczy na tapecie – muzyka, moje działania internetowe, Majusia. To są takie rzeczy, które na razie pochłaniają ogrom czasu. - dodała Wersow.

Bardzo lubię tańczyć, tańczyłam przez 10 lat akurat współczesny, jeździłam na konkursy i spełniałam się jako tancerka. Przez długi czas mojego życia to był mój plan na przyszłość, aczkolwiek później trochę to w mojej głowie umarło, nie ukrywam, że moja rodzina też na to wpłynęła. Stwierdzili, że jak ty się z tego utrzymasz - powiedziała Weronika.

Widać, że taniec w życiu Wersow jest bardzo ważny, o czym świadczą wczorajsze nagrania z lekcji tańca. Na filmikach widzimy w tanecznych objęciach Wersow i Friza, którzy mają mnóstwo zabawy ze wspólnego tańca.

