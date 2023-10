Wersow zamieściła na swoim profilu dość tajemniczy wpis, dzieląc się wielkim wydarzeniem w życiu. Jeden szczegół na fotografii od razu zwraca uwagę i może sugerować, co wprawiło influencerkę w taką euforię.

Wersow tajemniczo dzieli się nowiną

Każdy, komu obcy nie jest internetowy świat, zapewne choć raz słyszał pseudonim Wersow, pod którym kryje się Weronika Sowa. Ta od kilku dobrych lat króluje na polskim YouTube, wspinając się po szczeblach sławy razem ze swoim narzeczonym, Karolem Wiśniewskim. Oboje zgromadzili wokół siebie prawdziwą armię fanów, z którymi chętnie dzielą się najciekawszymi, nie tylko zawodowymi informacjami z życia.

Kilka miesięcy temu Wersow i Friz z dumą ogłosili, że zostali rodzicami po raz pierwszy! Chociaż oboje nieprzerwanie rozwijają swoje social media i angażują się w kolejne projekty, zdecydowali się też rozpocząć zwyczajne, rodzinne życie. Początkowo Weronika podtrzymywała, że pierwsze dziecko chciałaby urodzić dopiero po ślubie, ale ostatecznie zmieniła zdanie, o czym otwarcie opowiedziała.

Ostatnio nawet Wersow wygadała się na temat drugiego dziecka, zdradzając, kiedy najprawdopodobniej pojawi się na świecie. Youtuberka nie ma więc przed fanami zbyt wielu tajemnic, dlatego też prędko podzieliła się z nimi kolejnym ważnym dla niej wydarzeniem.

Ukochana Friza opublikowała na InstaStory zdjęcie z tajemniczym podpisem:

Wielki dzień

Nie zdradziła więcej szczegółów, ale to, co od razu rzuca się w oczy, to teczka z Kancelarii Notarialnej, którą trzyma w ręce. Wygląda na to, że w życiu influencerki mogą się szykować spore zmiany, choć wpis niewiele nam zdradza. Uśmiech na jej twarzy nie pozostawia jednak wątpliwości, że wydarzyło się coś, na co czekała.

W tym miejscu warto wspomnieć, że jakiś czas temu Wersow podzieliła się wyznaniem na temat ślubu, zdradzając, że razem z Karolem chcą pełną parą ruszyć z przygotowaniami, a ceremonia prawdopodobnie odbędzie się w przyszłym roku lub najpóźniej w 2025. Zdradziła także, że jej marzeniem jest wzięcie ślubu za granicą.

