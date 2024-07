Poznaliśmy ją w czasie trwania Euro 2012, kiedy jej zdjęcia z meczu Polska-Rosja w bluzce z głębokim dekoltem obiegły media i zrobiły furorę. Mowa oczywiście o Natalii Siwiec, która w ciągu tych dwóch lat sprawiła, że jedni ją kochają, drudzy nienawidzą. Zobacz: Sykut i Siwiec jak siostry

Reklama

Natalia Siwiec zaczynała jako fotomodelka, a po ukazaniu się jej zdjęć z meczu telefon dzwonił co minutę z propozycjami współpracy. Celebrytka doskonale wykorzystała swoje 5 minut, pojawiając się w programach śniadaniowych i opowiadając o modelingu, a z czasem także o historii swojego związku z Mariuszem Raduszewskim. Wszystkie te wydarzenia sprawiły, że Natalia Siwiec bardzo szybko dołączyła do grona celebrytek, a później dostała nawet swój program emitowany na Viva Polska "Enjoy the View: Love Natalia", w którym mogliśmy poznać, jak żyje Natalia na co dzień. Pojawiła się również propozycja występu w "Tańcu z gwiazdami", którą modelka wykorzystała.

Wraz ze wzrostem popularności i ujawnieniem swojej prywatności w programie rozrywkowym, fani i media zaczęli interesować się tym, kiedy Siwiec zdecyduje się na dziecko, bo przecież czas goni. W rozmowie z AfterParty.pl Natalia zdradziła swoje plany dotyczące założenia rodziny:

Już z Mariuszem się zbieramy powoli, także w ciągu dwóch lat. Instynkt macierzyński mi się włączył, więc jest naprawdę świetnie. Bo wcześniej było tak, że chciałam, ale nie było tego takiego parcia na to, ale teraz mam już tak, że zegar tyka, a Mariusz mówi, że fajnie by było mieć już dziecko. - mówi nam Natalia

Kibicujecie im?

Zobacz: Natalia Siwiec w Nowym Yorku



Zobacz także





Reklama

Natalia Siwiec w kampanii reklamowej: