Siostry Kardashian, znane z tego, że są znane robią co mogą by nie schodzić z pierwszych stron gazet. Ponieważ jedna z najpopularniejszych sióstr właśnie wyszła za mąż, a o ceremonii zaślubin pisał cały świat przyszedł doskonały moment by na fali popularności wylansować nowy produkt.

Kim razem z siostrami, Khloe i Kourtney postanowiły zostać projektantkami. Ich kolekcję Kardashian Kollection od kilku tygodni możemy kupić w amerykańskiej sieci sklepów "Sears". Zdaje się, że siostry nie zamierzają poprzestać na jednej małej kolekcji i planują większą ekspansję rynku. W tym z pewnością pomoże im Annie Leibowitz, słynna fotografka gwiazd i mody. Ubrania celebrytek i one same wyglądają w obiektywie fotografki po prostu imponująco!

A Wy, co sądzicie o kolekcji sióstr Kardashian? Podoba Wam się taka sesja zdjęciowa?



