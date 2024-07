Sprawa śmierci Magdaleny Żuk ani na chwilę nie przestała być numerem jeden w polskich mediach. Czy piękna 27-latka popełniła samobójstwo? Czy ktoś jej w tym "pomógł"? W medialną burzę na temat śmierci Żuk została wmieszana jej rodzina, w tym jej siostra. Dziewczyna twierdzi, że dostaje okrutne wiadomości, niektórzy piszą straszne komentarze. Jakie?

Okropne słowa do siostry Magdaleny Żuk

Piszą, że jestem brzydszą siostrą, że ją sprzedałam z zazdrości. Inni mówią, że tuszuję wszystko, czekam tylko na odszkodowanie, a rodzicami manipuluję. Rodzice są na szczęście od tego odcięci. Nie daliby sobie z tym rady (...) - powiedziała w rozmowie z zinfo.pl Anna, siostra Magdaleny Żuk.

Siostra Magdaleny Żuk powiedziała również, że w sieci krąży wiele plotek na temat jej siostry. Najgorsza, która boli ją i jej rodziców, to ta która mówi o tym, że "Magda miała być związana z prostytucją".

Na pewno nie pogodziliby się z informacją, że Magda pojechała tam się prostytuować. To jest najgorsze, bo ona po śmierci nawet nie może się bronić. Każdy, kto znał Magdę choć trochę, wiedział, że nie może mieć z tym nic wspólnego, podobnie jak z narkotykami - dodała siostra Żuk.

Historia Magdaleny Żuk. Co tak naprawdę się stało?

Przypominamy, że Polka pojechała do Egiptu 25 kwietnia. Wycieczka była prezentem, jaki Magdalena chciała sprawić swojemu chłopakowi Marcusowi, ale okazało się, że chłopak nie ma ważnego paszportu i nie może jechać, ale Polka postanowiła nie rezygnować z wyjazdu i poleciała do Marsa Alam sama. Już po kilku dniach pobytu znajomi z Polski zaczęli się o nią martwić, bo dziewczyna wysyłała do nich dziwne wiadomości i pytała, kiedy przyjdą do jej pokoju. Chłopak namówił ją w końcu na wcześniejszy powrót do Polski, ale dziewczyna nie wsiadła na pokład samolotu, a z powodu złego stanu zdrowia została przewieziona do szpitala. Tam, 30 kwietnia, miało dojść do wypadku. Świadkowie twierdzą, że zmarła w wyniku obrażeń, których doznała podczas upadku z pierwszego lub drugiego piętra szpitala.

Magdalena Żuk - czy jej sprawa się w końcu rozwiąże?

Dziewczyna popełniła samobójstwo? Jaka jest prawda?