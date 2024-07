Do sieci wyciekło nowe nagranie z Magdaleną Żuk. Pojawiło się ono na Facebooku osoby z jej rodziny. Widać na nim jak zmarła 27-latka chce odzyskać portfel i telefon od rezydenta. Czy wniesie ono coś do całej sprawy?

Oglądajcie z dźwiękiem, nawet zdaniem naszej telewizji to rezydent M. zabrał Magdzie Torebkę i telefon!! Ludziska, proszę Was myślcie, czy ktoś widział cały ten film w polskiej telewizji??? Dla jasności, Magda na tym ujęciu nie chciała uciec, cały czas szła w kierunku rezydenta, żeby odzyskać swój telefon:( Pan EM, opiekun naszej turystki ... chwilowo na urlopie decyzją biura turystycznego. Proszę, udostępniajcie dalej, skoro nie z telewizji, to może z internetu ktoś się dowie co się tam naprawdę działo ... - pisze jedna z internautek, która udostępniła nagranie.

Nowe nagranie z Magdaleną Żuk

Wciąż nie wiadomo, co tak naprawdę wydarzyło się w Egipcie. Jakiś czas temu pojawiły się informacje, że Magdalena Żuk zmarła w wyniku uduszenia. Prokuratora nie potwierdziła jednak takich doniesień. Z kolei Krzysztof Rutkowski, który zajmuje się sprawą jej śmierci, przekonuje:

Nie doszło ani do handlu ludźmi, ani do mordu rytualnego, ani do żadnego zabójstwa, ani nie doszło do czegoś, co mogłoby mieć jakiekolwiek znamiona przestępstwa kryminalnego, które zostało popełnione na szkodę Magdaleny Żuk - mówił detektyw podczas konferencji prasowej.

Przypomnijmy - Magdalena Żuk poleciała do Egiptu na wycieczkę. Miał jej towarzyszyć chłopak, ale w ostatniej chwili okazało się, że nie ma on ważnego paszportu. Po przylocie do hotelu Żuk zaczęła się niepokojąco zachowywać. 28 kwietnia trafiła do pierwszego szpitala. Żuk tego dnia miała wyskoczyć z okna, a następnie zostać przewieziona do kolejnego szpitala w Hurgadzie. W wyniku poniesionych obrażeń zmarła 30 kwietnia.

Nadal nie są znane przyczyny śmierci Magdaleny Żuk.

W sieci krąży nowe nagranie z Magdaleną Żuk.