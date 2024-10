16 października 2024 roku świat muzyki obiegła tragiczna wiadomość o śmierci Liama Payne’a. Artysta zmarł po upadku z hotelowego balkonu w Buenos Aires, pozostawiając w żałobie bliskich i fanów na całym świecie. Jego siostra, Ruth, opublikowała wzruszający wpis, w którym ubolewa nad tym, że nie zdołała ocalić brata. To poruszające wyznanie odbiło się szerokim echem w mediach społecznościowych i wywołało falę emocji wśród internautów.

Śmierć Liama Payne'a wstrząsnęła jego fanami na całym świecie. Do tragedii doszło w Buenos Aires. Z doniesień medialnych wynika, że Payne wypadł z hotelowego balkonu na skutek nieszczęśliwego wypadku. Choć szczegóły nie zostały jeszcze oficjalnie potwierdzone, lokalne media podały, że muzyka nie udało się uratować mimo szybkiej interwencji służb ratunkowych. Wiadomość ta wywołała ogromne poruszenie, a w internecie pojawiły się tysiące wpisów kondolencyjnych.

Ruth Payne, starsza siostra Liama, podzieliła się poruszającym wpisem na Instagramie, który chwycił za serce jego fanów i bliskich. „Przepraszam, że nie potrafiłam cię ocalić” – napisała Ruth, wyrażając żal, że nie zdołała zapobiec tragedii. W poście wspominała o trudnych momentach, przez które przeszedł jej brat w ostatnich latach, podkreślając, jak ważny był dla niej i dla swojej rodziny. Ruth obiecała także, że będzie dbać o jego syna, Beara, zapewniając, że chłopiec nigdy nie zapomni swojego ojca.

Liam mógł zadzwonić do mnie o każdej porze dnia i nocy, zawsze odebrałabym, albo odwiozłabym go do domu, gdyby tego chciał. (...) Czuję, że ten świat nie był wystarczający dobry lub miły dla ciebie, zwłaszcza w ciągu ostatnich kilku lat, gdy bardzo ciężko walczyłeś, by przezwyciężyć, to wszystko, co na ciebie spadło. Chciałeś tylko być kochany i uszczęśliwiać ludzi swoją muzyką (...) Nigdy nie wierzyłeś, że jesteś wystarczający, mam nadzieje, że teraz widzisz tę ogromną miłość, której nie dostałeś na czas (...)Przepraszam, że nie potrafiłam Cię ocalić, kocham Cię

— napisała siostra muzyka na swoim Instagramie.