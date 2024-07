1 z 6

Champion Sport and More

Champion Sport and More

Anna i Robert Lewandowscy to obecnie jedna z najpopularniejszych par show-biznesu. A na pewno najbogatsza - o zarobkach piłkarza krążą już legendy, a transfer do Bayernu Monachium uczynił z niego najlepiej zarabiającego polskiego sportowca. Równie dobrze radzi sobie jego żona. Przypomnijmy: Tabloid ujawnił dokładne stawki za kontrakty z Lewandowską. Te sumy robią wrażenie

Para wzięła niedawno udział w sesji zdjęciowej dla magazynu Champion Sport and More. Już na okładce widzimy roznegliżowanego Roberta w seksownej pozie z małżonką, a w środku nie brakuje gorących zdjęć z sypialni, choć tym razem już w ubraniu. Nie da się ukryć, że Lewandowscy tworzą udany duet nie tylko w życiu prywatnym, ale i przed obiektywem, co tylko może przysporzyć im większej popularności i kolejnych kontraktów reklamowych.

Zobacz:

Lewandowska w końcu odpowiedziała na krytykę fanów. Wzięła ich na sposób

Lewandowska poszła w ślady Kate Rozz. Tym razem to nie przytyk

Lewandowscy pokazali nowe zdjęcia z wakacji. Tak podbijają USA

Poniżej cała sesja Lewandowskich. Polscy Beckhamowie?