Izu Ugonogh podczas "Tańca z gwiazdami" skradnie najprawdopodobniej serca wielu kobiet. Czy przystojny pięściarz jest do wzięcia?

Siostra Izu - Osi Ugonoh, którą wszyscy pamiętamy z programu "Top Model" wyznała magazynowi "Flesz" znacznie więcej.

Długo był singlem, bo koncentrował się tylko na treningach i boksie. On jest bardzo skoncentrowany na swojej pracy. Do tej pory nie miał czasu na życie prywatne. Ale to, na szczęście, ostatnio się zmieniło. Serce mojego brata jest teraz zajęte – zdradziła "Fleszowi" modelka.