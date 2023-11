Fani Anny Lewandowskiej są przyzwyczajeni do tego, że ich idolka żyje w niezwykle szybkim tempie i non stop rozwija swoją markę. Każdą wolną chwilę żona piłkarza Barcelony stara się spędzać z najbliższymi. Gwiazda nie tylko pracuje nad swoim biznesem, ale także zaczyna spełniać się jako tancerka. Po przeprowadzce do Katalonii bachata okazała się jej nową miłością. Teraz trenerka przekazała fantastyczną wiadomość.

Anna Lewandowska rusza ze szkołą tańca

Jedna z najsłynniejszych polskich rodzin ostatnio nie ma lekko. Robert Lewandowski jest regularnie krytykowany za swoje występy na boisku. Internauci nie są też wyrozumiali wobec jego ukochanej. Niedawno jednak Anna Lewandowska powiedziała "dość" i rozprawiła się z komentarzami.

Anna i Robert Lewandowscy Instagram/@annalewandowska

Tym razem jednak trenerka wróciła z radosną nowiną. Jakiś czas temu gwiazda udzieliła wywiadu na łamach hiszpańskiego "Mundo Deportivo", w którym przyznała, że marzy o tym, by zostać nauczycielką tańca i otworzyć swoją szkołę.

Chcę otworzyć siłownię i szkołę tańca w Barcelonie. Nie mogę się doczekać, aż to się stanie! Ciągle myślę o tym, co mogę zrobić, a mój zespół zawsze śmieje się ze mnie, że jestem taką aktywną osobą

Anna Lewandowska ANDRZEJ IWANCZUK/REPORTER

Jak się okazało, trenerka rusza ze specjalnym kursem tańca dla fanów. Chętni będą mogli nauczyć się podstaw pod okiem samej Anny Lewandowskiej. 2 grudnia ma wystartować inicjatywa ambitnej bizneswoman, "Boot camp Barcelona".

Jesteśmy zachwyceni, że możemy przedstawić Wam ten projekt. Bądźcie z nami — poinformowała Anna Lewandowska.

Myślicie, że kursy tańca gwiazdy będą cieszyły się równie dużą popularnością co jej obozy treningowe?

Anna i Robert Lewandowscy Instagram/@annalewandowska