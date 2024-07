Selena Gomez w ostatnim czasie miała sporo powodów do zmartwień - jej były chłopak został zatrzymany a ona sama została oskarżona przez fanów o to, że Justin Bieber popadł w nałóg z jej powodu. Skandal związany z wokalistą odcisnął piętno również na Gomez. Przyłapana przez paparazzi nie wyglądała najlepiej.

Reklama

Zobacz: Selena Gomez w Los Angeles. Wygląda kiepsko

Wszystko wskazuje jednak na to, że gwiazda zaczyna na nowo układać sobie życie. W sobotę widziano ją jak wspólnie spędzała czas z idolem nastolatek - Niallem Horanem, wokalistą One Direction. Para zrobiła sobie wspólne zdjęcie z fankami. Oboje w ostatnim czasie zakończyli swoje dotychczasowe związki, więc spekuluje się, że to początek nowej miłości. Złośliwi natomiast twierdzą, że Selena spotyka się z Niallem tylko po to, żeby zrobić na złość byłemu chłopakowi.

Jak myślicie - jesteśmy świadkami narodzin nowej pary?

Zobacz także

Reklama

Selena na plaży: