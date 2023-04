13 kwietnia światowe media obiegła niepokojąca informacja o zaginięciu Drake'a Bella - gwiazdora stacji Nickelodeon i serialu "Drake i Josh". Z aktorem nie było kontaktu przez około dobę. Teraz gwiazdor opublikował w sieci krótki wpis, w którym ujawnił powód swojego zniknięcia. Co się z nim działo?

Od 12 kwietnia bliscy nie mogli skontaktować się z 36-letnim gwiazdorem seriali dla młodzieży. Drake Bell nie odbierał telefonów, nie odpowiadał na wiadomości ani nie nawiązał kontaktu z rodziną. Najbliżsi gwiazdora postanowili skontaktować się z policją w Daytona Beach, która wydała oficjalny komunikat o rozpoczęciu poszukiwań aktora. Powagi całej sprawie dodał fakt, że Drake Bell miał kłopoty zdrowotne, a w przeszłości także problemy z prawem.

Dobę po przekazaniu przez służby niepokojących wieści o zaginięciu, Drake Bell... skontaktował się ze światem poprzez wpis na Twitterze, potwierdzając tym samym, że jest bezpieczny. Okazało się, że powód jego rzekomego zaginięcia był prozaiczny: gwiazdor po prostu zostawił swój telefon w ... samochodzie.

You leave your phone in the car and don’t answer for the night and this? 😂