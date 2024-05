Na układy nie ma rady – tak spora część internautów ocenia finał ostatniej edycji „Tańca z gwiazdami”. 14. odsłona tanecznego show skończyła się zwycięstwem Anity Sokołowskiej, której w walce o Kryształową kulę pomagał Jacek Jeschke. Drugie miejsce zajęła Roksana Węgiel, za nią znalazła się Julia Kuczyńska. Werdykt wywołał sporo gorzkich reakcji widzów. Oglądający zarzucają produkcji ustawkę. Niektórzy idą dalej i sugerują, że Sokołowska niedługo dostanie nową funkcję w Polsacie, a wygrana w programie miała umocnić jej pozycję w stacji.

Anita Sokołowska zwyciężyła w „Tańcu z gwiazdami”. Fani nie mają litości

Po występach w finale „Tańca z gwiazdami” widzowie bronią Roksany Węgiel, a obrywa się Anicie Sokołowskiej. Od samego początku aktorka zaznaczała, że nie idzie do tanecznego show, żeby wygrać, ale po to, by pokazać się z innej strony. Jednak to właśnie ona w miniony weekend uniosła w górę Kryształową kulę. Dzień po zakończeniu 14. edycji show internauci nadal żyją werdyktem.

Anita Sokołowska i Jacek Jeschke VIPHOTO/East News

W komentarzach pod pierwszym wywiadem Anity Sokołowskiej po wygranej w „Tańcu z gwiazdami” pojawiło się mnóstwo krytycznych głosów. Aktorka przed kamerą cieszyła się z wygranej, a uśmiech nie schodził jej z twarzy. Pod nagraniem pojawiło się mnóstwo ostrych komentarzy. Wielu widzów nie może uwierzyć, że to Anita Sokołowska zwyciężyła, a Roksana Węgiel znalazła się na drugim miejscu. Możemy znaleźć też sporo zarzutów sugerujących ustawkę.

Anita Sokołowska i Jacek Jeschke Wojciech Olkusnik/East News

Porównajcie, ilu fanów ma Anita na Insta, a ile Roxie i Maff. Jakim cudem wygrała Anita?

Jedno pytanie: jakim cudem?

Fajnie, jak byśmy poznali dokładnie głosowanie…

Zawiodłam się.

To już nie płacze? Taka biedna, ojejku, ustawka, mówię wam.

Niesprawiedliwe. Roxie i Michał bardziej zasługiwali na wygraną.

Przecież ona z tych trzech par tańczyła najgorzej… Dziwnie, że wygrała.

Jakim cudem nie wygrała Roxie, skoro w prawie każdym odcinku miała najwięcej punktów, a na poście z podsumowaniem punktów ze wszystkich odcinków Anita była w tyle za nią?

Apeluję o ujawnienie dokładnego raportu z głosowania. Mam dość wałów i robienia debili z ludzi. Tak nachalnego faworyzowania uczestnika nie widziałam jeszcze nigdzie! Czyżby zbliżała się jakaś nowa rola tej pani?

Przepraszam, ale ten wynik to tragedia.

Nie widzicie, co ludzie piszą, wszyscy są oburzeni tym, co się stało.

Dramat… Jestem zniesmaczona… Roksana powinna wygrać… Ustawka jak nic, Anecie dużo brakuje do poziomu tańca Roxie.

Prawdopodobnie 14. edycja „Tańca z gwiazdami” przejdzie do historii jako jedna z bardziej kontrowersyjnych. Powodem jest nie tylko zwycięstwo Anity Sokołowskiej, ale udział, następnie głośne odejście Dagmary Kaźmierskiej. Zaraz po tym, jak celebrytka zrezygnowała z show, ujawniono zeznania jej ofiar.

Anita Sokołowska i Jacek Jeschke ADAM JANKOWSKI/REPORTER

Niedawno wpłynęła pierwsza skarga do KRRiT na „Taniec z gwiazdami” w związku z Dagmarą Kaźmierską. Polsat odciął się od uczestniczki swojego show i zabronił dziennikarzom pytać o nią innych uczestników. 14. odsłona programu od początku dostarczała mnóstwa emocji. Jak oceniacie produkcję?

