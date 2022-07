Siostra dosadnie o aferze z udziałem Sebastiana Fabijańskiego! Ma do niego żal?

Rozstanie Sebastiana Fabijańskiego i Maffashion odbiło się szerokim echem w mediach. Wszystko za sprawą głośnego wywiadu, w którym aktor zdradził kontrowersyjne szczegóły z prywatnego życia. Na jaw zaczęły wychodzić szokujące informacje dotyczące Sebastiana Fabijańskiego. Teraz zamieszanie wokół aktora skomentowała jego siostra, Wiktoria!

Kilka tygodni temu Sebastian Fabijański i Maffashion rozstali się. Para ogłosiła rozstanie tuż po tym, jak Sebastian Fabijański przypomniał o głośnej aferze z Rafalalą. Aktor wywiadzie dla portalu Pudelek.pl potwierdził, że spotkał się z kontrowersyjną celebrytką, a dodatkowo przyznał się do zażywania narkotyków. W mediach zaczęły pojawiać się również kolejne szokujące szczegóły związku gwiazdora - Sebastian Fabijański przyznał, że Maffashion miała romans.

Dziś internauci ostro krytykują Sebastiana Fabijańskiego, ale w trudnych chwilach aktor może liczyć na wsparcie swojej siostry, Wiktorii Fabijańskiej.

TRICOLORS/East News

Siostra Sebastiana Fabijańskiego uważa, że jej brat jest odważnym i szczerym człowiekiem, a powiedzenie o swoich problemach na głos jest tego prawdziwym przykładem.

Dla mnie mój brat to odważny i szczery człowiek. On nie ma potrzeby owijania czegokolwiek w bawełnę. To kluczowe w jego osobowości i dość rzadkie w dzisiejszych czasach. Nie boi się też mówić o swoich problemach. W tej sytuacji — powiedział tylko i aż prawdę na swój temat. Wymaga to pewnych cech, żeby to zrobić. A reakcje ludzi nie świadczą właśnie o nim, a o ludziach – powiedziała siostra Sebastiana Fabijańskiego.