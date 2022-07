Małgorzata Tomaszewska o Sebastianie Fabijańskim i Maffashion: "I to jest piękne"

Maffashion i Sebastian Fabijański w tajemnicy przed wszystkimi wzięli ślub? Czy jedna z najpopularniejszych blogerek modowych w naszym kraju wyszła za mąż za przystojnego aktora? To, co Maffashion powiedziała podczas relacji na Insta Stories może wskazywać na to, że zakochani powiedzieli już sobie "tak". Sprawdźcie, co powiedziała Maffashion tuż przed tym, jak ogłosiła, że jest w ciąży! Zaskakujące wyznanie Maffashion O tym, że Maffashion i Sebastian Fabijański są parą media zaczęły informować pod koniec ubiegłego roku. Kilka tygodni po rozstaniu z Czarkiem Jóźwikiem zakochani pokazali się razem na gali w Łodzi, a ich wspólne zdjęcia obiegły chyba wszystkie media. Para długo nie komentowała rewelacji na swój temat, Julia Kuczyńska i Sebastian Fabijański milczeli nawet wtedy, kiedy pojawiły się plotki, że wkrótce zostaną rodzicami. Dopiero w minioną niedzielę, 30 sierpnia, para potwierdziła, że wkrótce na świecie pojawi się ich pierwsze dziecko. Zakochani opublikowali w sieci piękne zdjęcia z sesji ciążowej! Co ciekawe, tuż przed ogłoszeniem radosnej nowiny Maffashion opublikowała na InstaStories krótką relację, podczas której powiedziała coś, co może wskazywać na to, że jest po ślubie z Sebastianem Fabijańskim! W tym roku odpadło mi bardzo dużo kampanii, projektów, programów telewizyjnych. Z uwagi na COVID i z uwagi na inne okoliczności musiałam z wielu rzeczy zrezygnować, nie byłam w stanie ich zrobić, niemniej jednak właśnie potem wyskakuje taki "Forbes" przedstawiający mnie jako bizneswoman- mówiła Maffshion, ale nagle przerwał jej Sebastian Fabijański. Maffashion przerwała na chwilę swoją wypowiedź, pokazała Sebastiana Fabijańskiego tłumacząc mu, że nagrywa relację, po czym dodała: Mąż maluje- skomentowała,...