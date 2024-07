Ostatnio Anna Markowska wzbudza wokół siebie duże zainteresowanie, najpierw za sprawą związku z Kubą Wojewódzkim, a teraz za sprawą plotek o związku z Sebastianem Fabijańskim. W mediach pojawiły się informacje o rzekomym romansie tej pary, a oni sami nie komentowali swoich prywatnych spraw, aż do teraz. Na Instagramie modelki pojawił się wymowny wpis.

Nie trać czasu na wyjaśnianie ludzie i tak słyszą to, co chcą usłyszeć - próbują pocieszać ją fani.

Co napisała?

Ostatnio Anna Markowska i Sebastian Fabijański wybrali się na romantyczną kolację do jednej z warszawskich restauracji. Następnie para została sfotografowana na nocnym spacerze z psem. W sieci zaczęły pojawiać się domysły na temat kolejnej relacji dziewczyny Kuby Wojewódzkiego. Anna Markowska postanowiła odnieść się do plotek w wymownym wpisie na Instagramie. Skromnie stwierdziła, że jej życie jest o wiele ciekawsze.

Wielu internautów poprało Annę Markowską i pochwalili za to, że ma "dystans do siebie". Zgadzacie się?

- Świetne zdjęcie! ???? Nie przejmuj się plotkami, one tylko pokazują, że jesteś ciekawą osobą ????

- Nie trać czasu na wyjaśnianie ludzie i tak słyszą to, co chcą usłyszeć.

- Brawo ???????????? grunt to mieć dystans do tego co mówią. ???? - czytamy w komentarzach.