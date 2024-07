Sarsa Markiewicz niecałe dwa lata temu rozpoczęła swoją przygodę z show-biznesem. O początkującej wówczas artystce zrobiło się głośni, kiedy wystąpiła w programie "The Voice of Poland". To właśnie udział w show TVP2 był dla niej przepustką do muzycznej kariery. Postanowiliśmy zapytać Sarsę czy już przyzwyczaiła się do życia w show-biznesie. Co autorka hitu "Naucz mnie" powiedziała przed kamerą Party.pl?

Nie mogę się odwracać od tego świata, bo to jest część muzykowania mojego. Więc nie można się od tego odwrócić, ale faktycznie nie czuje się swobodnie do końca z tym wszystkim. Trochę jestem skrępowana, zawstydzona ale staram się to przełamywać, żeby móc dzielić się z ludźmi tym, co mam w głowie, bo skąd mają wiedzieć jak nie powiem.

Co jeszcze Sarsa Markiewicz zdradziła w rozmowie z nami? Posłuchajcie sami!

