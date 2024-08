Do polskiego show-biznesu Marta Markiewicz wkroczyła dzięki programowi „The Voice of Poland”. Znana jako Sarsa wokalistka szybko osiągnęła to, o czym marzą wszyscy muzycy. Podpisała kontrakt z wytwórnią i podbiła serca wielu słuchaczy. Ostatnio mówi się nie tylko o twórczości artystki, ale także jej problemach ze zdrowiem. Niedawno Sarsa opowiedziała o poważnej chorobie, z którą się zmaga. Niestety schorzenie może skończyć się utratą słuchu. Gwiazda przeszła już operację, ale to nie koniec jej trudnej drogi.

Sarsa walczy z poważną chorobą

Dobrze znana polskim słuchaczom Sarsa od lat zmaga się z obustronną otosklerozą. Choroba ostatecznie może doprowadzić od całkowitej utraty słuchu wokalistki. Gdy Markiewicz mówiła o swoich problemach zdrowotnych w programie „Diagnozy gwiazd” Bereniki Olesińskiej, próbowała zachować dystans i żartowała z tego, jak schorzenie wpłynęło na jej codzienność.

Artur Zawadzki/REPORTER

Na co dzień nie słyszałam, gdy ktoś stał plecami do mnie, o co pyta. Mniej się kłóciliśmy z partnerem. Nie słyszałam, co do mnie mówi, więc w związku super wszystko się układało – stwierdziła żartobliwie.

Nie no, oczywiście żartuję sobie, ale tak się śmiejemy z Pawłem, że ta otoskleroza to jest recepta na udaną relację. Natomiast faktycznie, już nie żartując, to właśnie Paweł, czyli mój partner mi zwrócił uwagę, że podkręcam sobie odsłuch na scenie i że nie słyszę, co się do mnie mówi – wyjaśniła.

Pierwsza poważna zmiana przyszła w 2023 roku. Sarsa przeszła kluczową operację, która polegała na implantacji urządzenia spowalniającego postępowanie choroby. Nie wszystko się jednak udało. Pojawiły się skutki uboczne, które miały formę omamów słuchowych.

MATEUSZ GROCHOCKI/Dzien Dobry TVN/East News

Dużo słyszałam rzeczy, które nie istniały. Słyszałam, że ktoś mnie woła albo synek płacze i bardzo blisko to słyszałam. Biegłam do niego do pokoju, on spał. Druga rzecz, jak ktoś bardzo daleko, w drugim końcu domu coś mówił, to mi się wydawało, że jest obok mnie – przyznała Markiewicz.

Później przyszła grypa, która zostawiła niespodziewane powikłania – w tym zaburzenia słuchu. Gwiazda ujawniła, że pierwszy tydzień był dla niej prawdziwym koszmarem.

Niestety wydarzyła się taka sytuacja, że zachorowałam na grypę i to spowodowało jakieś powikłanie, że na ten moment operowane ucho słyszy dziwnie, jakby ktoś stroił radio i są takie trzaski. Myślałam, że zwariuję w pierwszym tygodniu – zdradziła.

Artur Zawadzki/REPORTER

Choć zdarzają się trudne dni, Sarsa wciąż ma zapał do śpiewania i nie traci nadziei. Regularnie występuje na scenie przy swoich fanach. Zaledwie kilka dni temu opublikowała kolejny singiel i ponownie poruszyła temat problemów zdrowotnych.

Sarsa wydała singiel i opowiedziała o chorobie

W środę, 14 sierpnia Sarsa opublikowała singiel „Jak w filmie”. Artystka zapowiedziała, że „wraca inna”. Gdy dowiedziała się o swojej chorobie, pomyślała, że to koniec jej kariery. Teraz jednak skupia się na kolejnych wyzwaniach. Przy okazji podziękowała profesorowi Henrykowi Skarżyńskiemu za pomoc w leczeniu.

VIPHOTO/East News

Wracam inna. Zresztą ktoś mądry powiedział, że z podróży nigdy nie wraca się takim samym. I ja się z tym zgadzam. To jest moje kolejne wcielenie, ale wynikające z ewolucji, a nie zamierzonej metamorfozy. Zmiany, dość burzliwe, które w ostatnich latach można było u mnie zaobserwować, to stała w moim życiu – przekazała wokalistka.

13 czerwca br. Sarsa skończyła 35 lat. Wokalistka i kompozytorka jak dotąd wydała trzy albumy. W 2021 roku po raz pierwszy została mamą. Razem z Pawłem Smakulskim powitali na świecie synka, Leonarda. Przypominamy, że 19 sierpnia Markiewicz wystąpi na scenie podczas Top of the Top Sopot Festival. Wśród artystów zobaczymy też m.in. Kayah, Lady Pank, Bovska, Enej, Wilki, Kwiat Jabłoni, Natalia Nykiel oraz Lanberry.

Sarsa Damian Klamka/East News

