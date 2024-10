Ostatnio w życiu Krzysztofa Ibisza dzieje się całkiem sporo... nie tylko na polu prywatnym, ale i zawodowym. Prezenter stara się na bieżąco relacjonować fanom najważniejsze momenty, dlatego i takiej nowiny nie mógł pominąć. Internauci błyskawicznie podzielili jego radość. "Duma mnie rozpiera! Nie mogło być inaczej" - możemy przeczytać w komentarzach.

Krzysztof Ibisz podzielił się nowiną

Krzysztof Ibisz to niekwestionowany król Polsatu, który cieszy się niesłabnącą popularnością. Stale możemy oglądać go w roli prowadzącego "Taniec z gwiazdami", a od niedawna również jako... gospodarza programu "Awantura o kasę"! Pierwszy odcinek już za nami, a internauci zdążyli ocenić powrót wielkiego hitu. Format zagościł ponownie na ekranach po 20 latach i co najważniejsze - znów zrobił furorę.

Teraz Krzysztof Ibisz ogłosił z dumą, że już pierwszy odcinek show liczył imponującą oglądalność. Jak podkreślił, jest szczęśliwy, że "Awantura o kasę" została ciepło przyjęta, ponieważ bardzo obawiał się reakcji widzów.

Kochani, jestem szczęśliwy, że moja nowa ''Awantura o Kasę'' miała tak liczną, milionową widownię i spotkała się z tak przychylnymi recenzjami. Dziękuję za to, że oglądaliście i za każde dobre słowo. Powroty w telewizji, jak w życiu, nie zawsze się udają, nie zawsze widzowie pokochają program w nowej odsłonie. Z szacunku dla Was byliśmy wierni zasadzie: ''Nie zmieniaj tego, co działa''. Zostawiliśmy wszystkie elementy, które stały się kultowe (ubranie a la Bruce Lee, skrzynki, ogórek kiszony, powiedzenia: ''biorę po… i słucham państwa'', Tak jest!), ale przede wszystkim pasjonujące licytacje, świetne pytania i znakomicie dobrane drużyny, w których członkowie uzupełniają się wiedzą. Jestem też wdzięczny ludziom, którzy podjęli odważne i dobre dla programu decyzje: Telewizji Polsat i ATM Grupie

Po raz kolejny internauci obsypali Krzysztofa Ibisza ciepłymi słowami. Zgodnie przyznali, że nie mogli doczekać się powrotu formatu.

Najlepszy telewizyjny powrót od wielu lat! Kapitalnie to się ogląda

Cudnie się to ogląda, wracają wspomnienia dzieciństwa

Duma mnie rozpiera! Nie mogło być inaczej. Również się cieszę, że jest ''po staremu'', bo jeszcze bardziej zachęca to do obejrzenia i powrotu do lat młodości, które przecież cały czas trwają!

Świetnie, że nowa odsłona, to stara odsłona i nie sprawdzi się fatum odgrzewanego kotleta

Nie możemy doczekać się kolejnego odcinka "Awantury o kasę", a tymczasem warto przypomnieć, że powrót show to nie jedyna rewolucja w życiu prezentera. Już niebawem Krzysztof Ibisz z żoną powitają na świecie drugi owoc swojej miłości. Para wychowuje już wspólnie synka Borysa, z kolei sam Ibisz jest również dumnym ojcem dwóch chłopców z poprzednich związków. Ciekawe, czy i oni oglądają tatę w nowej "Awanturze o kasę".

