Sarsa Markiewicz zaliczyła sporą wpadkę podczas jednego z wywiadów. Piosenkarka w trakcie rozmowy z portalem cgm.pl miała trudności ze zrozumieniem pytań i udzieleniem odpowiedzi. Artystce plątał się język i była wyraźnie zdenerwowana przed kamerą. Najbardziej zaskoczyła nas odpowiedź piosenkarki na pytanie: "Co ci się podoba w rządach PiS?". Sarsa zaczęła wówczas opowiadać o swojej... fryzurze.

Co mi się podoba w rządach PiS? Oni mnie inspirują do tego żeby, wiesz jakby, fajnie ewoluować ze swoją fryzurą. Myślę, że połączę to wszystko w takie koło bardziej, żeby to nie były rogi może do końca. Wiesz jakby wszyscy mówią "zdejmij rogi", a nawet niektórzy mówią "zdejm rogi", także może je zdejmę i zmienię na takie bardziej koło, aureolę może - stwierdziła Sarsa.